Moïse Sarr, un fidèle du Pr Macky Sall, spécialiste en intelligence économique

Biographie succincte

Monsieur Moïse SARR est titulaire d’un master en intelligence économique de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) de Paris, d’un diplôme de troisième cycle de l’Université d’Angers en intelligence économique et stratégies compétitives ainsi que d’un master en management des organisations.

Monsieur Moïse SARR dirige, depuis avril 2013, le Service de Gestion des Etudiants Sénégalais à l’Etranger (SGEE) basé à Paris. Dans ce cadre, il a participer activement a la mise en œuvre de la nouvelle politique de bourses, signé de nombreuses conventions avec des écoles et universités internationales, maitrisé les paiements des allocations d’études et amélioré de façon considérable la qualité des services offerts aux étudiants.

Avant d’être nommé Chef du SGEE, Monsieur Moïse SARR a été notamment :

Chef de la Division « Formation » de l’Assemblée Nationale du Sénégal,

Chargé de mission dans les domaines de la recherche, de l’innovation et des éco-activités au sein de la Direction du Développement Economique et de la Recherche (DDER) du Conseil Général de l’Essonne en France.

Consultant en management de la qualité au sein du cabinet Institut Africain en management de la Qualité Totale (IAQT),

Ces diverses expériences lui ont permis d’acquérir une excellente connaissance des administrations publiques et de développer de fortes compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques.

En outre, Monsieur Moïse SARR est un des principaux leaders de l’APR en Europe, depuis la création du parti. Il a notamment été Secrétaire chargé de la communication de la Délégation des Sénégalais de l’Extérieur.