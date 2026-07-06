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Mondial 2026: la Fifa suspend le carton rouge de Balogun sous la pression de Trump

Rédigé par Dakarposte le Lundi 6 Juillet 2026 à 15:07 modifié le Lundi 6 Juillet 2026 - 17:07

L'attaquant américain Folarin ​Balogun pourra disputer le huitième de finale ​de la Coupe du monde de football contre la Belgique, lundi 6 juillet, malgré son carton rouge reçu contre la ​Bosnie (2-0) au ‌tour précédent, a annoncé la ⁠Fifa ce dimanche. Le New York Times affirmait qure Donald Trump avait lui-même appelé le président de la Fifa pour lui demander de réexaminer la suspension. Le président américain l'a confirmé. La fédération belge se dit « stupéfaite ».


Mondial 2026: la Fifa suspend le carton rouge de Balogun sous la pression de Trump
Le buteur américain a été exclu mercredi dernier lors du 16e de finale remporté par Team USA (2-0) contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur une jambe du défenseur Tarik Muharemovic à la réception d'un saut. Ce carton rouge devait lui valoir un match de suspension. Mais la commission de discipline de la Fifa a annoncé dimanche dans un communiqué avoir avoir modifié la sanction, la faisant passer « d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an ».

Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, ​avait contesté l'exclusion, estimant que la faute ne méritait pas un carton rouge.

Trump a appelé Infantino, la Belgique « stupéfaite »

« Merci à la Fifa d'avoir fait ​ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande ​injustice », a quant à lui écrit le président ​américain Donald Trump sur Truth Social. La Fédération américaine de football s'est ​dite satisfaite de la décision. « Nous sommes heureux que Folarin Balogun puisse jouer demain », a-t-elle déclaré. Le président américain a lui-même confirmé une information du New York Times en affirmant avoir personnellement appelé dès mercredi le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension de Folarin Balogun.



« J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute », a déclaré Donald Trump lors d'un événement à la Maison Blanche. Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient « injustes » et a jugé « très douteux » l'arbitre ayant officié lors du match entre États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

Dès le lendemain de l'expulsion de l'attaquant, l'affaire avait pris une tournure politique, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio affirmant que les joueurs américains s'étaient fait « entuber » avec cette décision de l'arbitre. « Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge. Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas ? », avait déclaré le secrétaire d'État lors d'une discussion informelle avec la presse.


La fédération belge de football (RBFA) a elle réagi avec « stupéfaction » dimanche à la suspension de ce carton rouge. « L'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) réagit avec stupéfaction à la décision de la Fifa de déclarer le joueur américain suspendu Balogun finalement éligible pour le match États-Unis-Belgique, prévu ce lundi 6 juillet à 17h00 (heure de Seattle) », indique la fédération dans un communiqué.

« Un carton rouge entraîne automatiquement une suspension », selon les textes

« La Fifa fonde sa décision sur l'article 27 du Code disciplinaire de la Fifa », a relevé la fédération belge dans son communiqué. « Cet article, poursuit-elle, prévoit que la commission de discipline de la Fifa peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire prononcée antérieurement. » Mais l'instance belge ajoute que « l'article 66.4 du même Code disciplinaire de la Fifa prévoit toutefois qu'un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant ». « Il en a d'ailleurs été ainsi pour tous les cartons rouges distribués jusqu'à présent lors de cette Coupe du monde de la Fifa », observe-t-elle.

« Le caractère automatique de cette suspension a en outre été expressément rappelé dans la circulaire n°16 spécifique à la Coupe du monde de la Fifa 2026, transmise à toutes les associations participantes le 12 mai 2026 », dénonce la fédération belge. « Afin de préserver les droits légitimes de l'ensemble des pays participants ainsi que les principes fondamentaux du fair-play qui régissent notre sport, tant lors de cette Coupe du monde que lors des prochaines éditions, l'URBSFA poursuit un examen approfondi de ce dossier », a-t-elle ajouté.

Le « 1er avril » à la Fifa

« Je ne savais pas que le 5 juillet correspondait au 1er avril à la Fifa », a déclaré Rudy Garcia en conférence de presse d'avant-match. « Il faut s'en tenir au communiqué (de la fédération belge), il est très juste. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du monde. En faisant cela, la Fédération belge (URBSFA) défend les intérêts du football, de son éthique et de son intégrité », a poursuivi le sélectionneur français de la Belgique avant de balayer les autres questions posées sur ce thème.

Interrogé lors de la même conférence de presse, le gardien belge Thibaut Courtois s'est inquiété d'un « timing étrange, à la veille du match ». « Cela crée un précédent dangereux et bizarre. Mais au final, on ne peut rien faire », a déploré le gardien du Real Madrid qui assure que les Diables rouges sont « calmes ».




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