Mondial U20 : Sagna, Sagna, Sagna, et le Sénégal écrase Tahiti

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a largement dominé (3-0) celle de Tahiti, pour le compte de la première journée de la Coupe du monde junior qui se déroule en Pologne.



Amadou Sagna, auteur d’un triplé (1e, 28e et 50e) permet aux hommes de Youssouf Dabo de prendre les commandes du groupe A avant l’autre rencontre de la poule, Pologne-Colombie.



Le buteur de Cayor Foot s’offre de beaux records en marquant le but le plus rapide de l’histoire du Mondial junior et en devenant le premier joueur sénégalais à planter un doublé puis un triplé dans cette compétition.



Le Sénégal jouera son deuxième match contre la Colombie, dimanche prochain à 16h.







