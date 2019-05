Mondial U20 : les Lionceaux qualifiés en huitièmes de finale

Après une demi-heure de jeu très rythmée, le Sénégal a ouvert le score grâce à Ibrahima Niane (34e) auteur du but sur penalty. L’attaquant du FC Metz s’est fait justice après avoir été accroché dans la surface de réparation par un défenseur colombien. En menant (1-0), les Lionceaux confirment leur bonne première période.



Les hommes de Youssou Dabo étaient attendus pour finir le travail en deuxième période mais la tâche n’était pas si simple. Ils ont été bousculés par des Colombiens qui en voulaient. Mais, les Sénégalais tenaient toujours bon.



Harcelés malgré leur domination au compteur, les juniors sénégalais ont tout de même réussi à conserver leur avance en inscrivant un deuxième but par Dion Lopy (85′). Encore un but sur penalty qui permet au Sénégal de tuer quasiment le suspense à moins de cinq minutes de la fin.



Sachant que la Colombie a abdiqué suite à ce deuxième but, le Sénégal gère son avantage pour l’emporter sur le score de deux buts à zéro. Avec deux victoires et cinq buts marqués, les joueurs de Youssou Dabo décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale du Mondial U20, la troisième de suite. Il reste une journée à disputer contre la Pologne mercredi prochain.











igfm