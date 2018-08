La chanteuse américaine Aretha Franklin, la « reine » de la soul, est morte jeudi 16 Aouût ,à l'âge de 76 ans . Depuis Respect en 1967, un hymne universel pour l’égalité, au titre A Rose Is Still a Rose, en 1998 (écrit et produit par Lauryn Hill), retour sur sa carrière en sept chansons.