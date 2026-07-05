Mory Diaw après l’élimination du Sénégal : « J’ai ma part de responsabilité »

« Je n’ai pas besoin de revoir les images pour savoir que j’ai ma part de responsabilité », écrit le portier sénégalais. Une déclaration forte qui traduit toute la douleur ressentie après cette campagne mondiale qui s’est achevée prématurément.



Mory Diaw rappelle que représenter le Sénégal dans une Coupe du monde était un rêve d’enfant. Un rêve qui s’est transformé en immense déception.



« Depuis que je suis enfant, j’ai imaginé ce moment des milliers de fois. Jamais je n’avais imaginé qu’il se terminerait avec un tel vide. »



Le gardien explique également la difficulté particulière de son poste, où une seule erreur peut faire basculer tout un match.



« En tant que gardien, on vit avec ce genre de moments. Une seule action peut effacer tout ce qui a été fait avant. C’est une douleur que seuls ceux qui ont connu ce poste peuvent réellement comprendre », confie-t-il.



Malgré cette élimination, Mory Diaw refuse que ce revers efface tout le travail accompli par cette génération. Il insiste sur les sacrifices consentis par le groupe ces dernières années pour porter le Sénégal au plus haut niveau.



Très touché, le gardien présente également ses excuses aux supporters, à ses coéquipiers et à leurs familles.



« Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir pu vous emmener plus loin. Cette douleur, je la porterai longtemps. »



Enfin, le Lion de la Téranga assure que cette épreuve renforcera sa détermination. Convaincu que les plus grandes blessures peuvent devenir une source de motivation, il promet de revenir plus fort afin de continuer à défendre les couleurs nationales.



« Les plus grandes cicatrices deviennent parfois les plus grandes forces. Je reviendrai avec encore plus de détermination, parce que ce blason mérite qu’on se relève, quelles que soient les épreuves », conclut-il, avant de remercier le peuple sénégalais pour son soutien « dans les victoires comme dans les défaites ».





































































Igfm