Moustapha Gassama offre des équipements sportifs à l'ASC Mag Dann de Fatick

Ce natif de Fatick et du quartier Escale a été un ancien sociétaire actif de cette équipe du Magg Daanqui a fait les beaux jours dans le championnat populaire (navetanes). Avec plusieurs générations de footballeurs qui ont mouille leurs maillots pour la gloire depuis la naissance du club en 1978.

Parmi ses joueurs on peut citer : Pape Diouf, Henry Baptiste Diouf, Moustapha Faye, Ibou Sow « Allemand », Souleymane dit Jules Kebe, Mame Birame Sene, pour ne citer que ceux-là. Au niveau administratif aussi, des anciens dont les doyens Salif Sylla et Michel Diouf respectivement premier Président et premier trésorier du club, ainsi que des dames de la trempe de Rose Diouf, Ndeye Name Diouf, Astou Faye qui constituaient la dynamique commission féminine.

La plupart d’entre ces anciens étaient présents où se sont faits représentés lors de la cérémonie empreinte d’une telle solennité. Surtout qu’elle s’est déroulée le lendemain de la fête de l’Aid El Kebir que ce n’était évident de regrouper tout ce beau monde pour la circonstance.

Le généreux donateur de ces équipement sportifs, Moustapha Gassama a manifesté toute sa joie et son émotion de les revoir. Lui aussi un ancien ayant joué à côté de tous ces sportifs sa partition pour le rayonnement de l’équipe. Aujourd’hui, vivant en France pour raison professionnelle, Moustapha Gassama est conseiller spécial du Maire de Mantes La Jolie, Raphael Cognet et conseiller du Président du conseil départemental des Yvelines en matière de coopération décentralisée.

Treize (13) jeux de maillots et autant en ballons d’entrainement et de compétition, le geste de Moustapha Gassama a été bien apprécié à sa juste valeur. Surtout en cette périodede préparation des compétitions navetanes. Le président Abdou khadre Diouf »Lapome », a manifesté toute la satisfaction au nom du club tout en remerciant le généreux donateur.

Quant à Pape Diouf Belou, qui a fait un bref historique de l’Asc, Kader Ndoye, Président du comité d’initiative pour la relance des activités du club, Abdoulaye Gassama, qui a parlé au nom de la famille du donateur, ce geste marque le début d’une nouvelle aventure à travers les retrouvailles de la grande famille du Magg Daan avec la présence a la cérémonie de plusieurs anciens. Une véritable dynamique sociale enclenchée par Moustapha Gassama comme l’a si bien indiqué, Ibrahima Diouf Sarr, cadre à l’agence d’électrification rurale, autre sociétaire du club navetane du quartier Escale a Fatick.

Mohamed SAGNE