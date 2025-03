Moustapha Ndiack Sarré : « Macky Sall, en chef de gang, ne peut pas échapper à la justice »

« Il ne peut pas échapper à la justice parce que c’est lui qui était derrière tout ça. Il est, en quelque sorte, le chef de gang », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



« Les Sénégalais lui avaient fait confiance pour améliorer leurs conditions de vie, mais il a posé ces actes et caché la vérité », a-t-il ajouté.



Le ministre de la Formation professionnelle est convaincu que « si ce que la Cour des comptes a certifié est transmis aux autorités judiciaires, il devra répondre devant la justice, car nous savons tous qu’aucun acte de malversation ne peut être posé sans qu’il en soit informé ».



Le porte-parole du gouvernement accuse ainsi Macky Sall d’avoir mis le pays dans cette situation.



Dans un entretien avec Jeune Afrique, l’ex-président Macky Sall a affirmé ne pas avoir peur et être prêt à revenir au Sénégal.



« S’il pense qu’il n’a rien fait, il n’a qu’à revenir et assurer sa propre défense devant la justice », a conclu M. Sarré.



































Le Soleil