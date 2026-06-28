Moyen-Orient: l'Iran prévient que toute ingérence dans la gestion d'Ormuz risque d'accroitre les tensions

Ce qu'il faut retenir
► Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé vendredi un accord-cadre entre Israël et le Liban après des pourparlers organisés à Washington. Le chef du Hezbollah a fustigé cette décision samedi 27 juin, la qualifiant de « grave erreur » et estimant que le Liban « légitime » l'occupation israélienne. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu y voit lui un « coup porté » à l'Iran et au Hezbollah.
► L'armée américaine a annoncé samedi 27 juin avoir frappé des « cibles multiples » en Iran, en riposte à une nouvelle attaque de navire près du détroit d'Ormuz. Dans un communiqué, le Commandement central américain affirme avoir visé des « infrastructures de surveillance militaires, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines ».
► Vendredi 26 juin déjà, les États-Unis avaient mené des frappes sur l'Iran en réponse à une attaque menée par Téhéran contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz. Les Gardiens de la Révolution avaient répondu en bombardant des positions militaires américaines dans la région du Golfe.
► Les Gardiens de la Révolution iraniens ont riposté par des frappes contre le Koweït et Bahreïn, prévenant que toute nouvelle agression recevrait une « riposte implacable ».
► Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz avait été suspendu jeudi après une attaque dans le golfe d'Oman visant un navire qui avait franchi le détroit, a annoncé l'Organisation maritime internationale (OMI) dans un communiqué.
► Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé vendredi un accord-cadre entre Israël et le Liban après des pourparlers organisés à Washington. Le chef du Hezbollah a fustigé cette décision samedi 27 juin, la qualifiant de « grave erreur » et estimant que le Liban « légitime » l'occupation israélienne. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu y voit lui un « coup porté » à l'Iran et au Hezbollah.
► L'armée américaine a annoncé samedi 27 juin avoir frappé des « cibles multiples » en Iran, en riposte à une nouvelle attaque de navire près du détroit d'Ormuz. Dans un communiqué, le Commandement central américain affirme avoir visé des « infrastructures de surveillance militaires, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines ».
► Vendredi 26 juin déjà, les États-Unis avaient mené des frappes sur l'Iran en réponse à une attaque menée par Téhéran contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz. Les Gardiens de la Révolution avaient répondu en bombardant des positions militaires américaines dans la région du Golfe.
► Les Gardiens de la Révolution iraniens ont riposté par des frappes contre le Koweït et Bahreïn, prévenant que toute nouvelle agression recevrait une « riposte implacable ».
► Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz avait été suspendu jeudi après une attaque dans le golfe d'Oman visant un navire qui avait franchi le détroit, a annoncé l'Organisation maritime internationale (OMI) dans un communiqué.
«Notre objectif est de mettre fin à la guerre au Liban», assure le négociateur iranien
Au Liban, Israël a poursuivi ses frappes sur le sud, malgré l'accord-cadre en vue d'une « paix durable » signé vendredi à Washington par les deux pays et l'inclusion du front libanais, sous pression de Téhéran, dans le protocole d'accord avec Washington.
« Notre objectif est de mettre fin à la guerre au Liban, permettre le retour des déplacés dans leurs foyers, mettre un terme à l'occupation et obtenir le retrait du régime sioniste du territoire libanais », a insisté dimanche le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Au Liban, Israël a poursuivi ses frappes sur le sud, malgré l'accord-cadre en vue d'une « paix durable » signé vendredi à Washington par les deux pays et l'inclusion du front libanais, sous pression de Téhéran, dans le protocole d'accord avec Washington.
« Notre objectif est de mettre fin à la guerre au Liban, permettre le retour des déplacés dans leurs foyers, mettre un terme à l'occupation et obtenir le retrait du régime sioniste du territoire libanais », a insisté dimanche le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Le chef d'état-major de l'armée israélienne affirme que l'accord avec le Liban sera «respecté»
« L'accord signé avec le gouvernement libanais est historique et revêt une grande importance. La puissance opérationnelle et les succès militaires enregistrés par l'armée ces derniers mois ont permis de jeter les bases de cet accord », a déclaré le général Eyal Zamir dans un communiqué relayé par Al Jazeera.
« Nous respecterons l’accord et nous nous emploierons à en assurer le succès, ajoute-t-il. Le véritable test réside désormais dans la manière dont les deux parties se comporteront sur le terrain, et la période à venir déterminera le cours de la prochaine phase. »
« L'accord signé avec le gouvernement libanais est historique et revêt une grande importance. La puissance opérationnelle et les succès militaires enregistrés par l'armée ces derniers mois ont permis de jeter les bases de cet accord », a déclaré le général Eyal Zamir dans un communiqué relayé par Al Jazeera.
« Nous respecterons l’accord et nous nous emploierons à en assurer le succès, ajoute-t-il. Le véritable test réside désormais dans la manière dont les deux parties se comporteront sur le terrain, et la période à venir déterminera le cours de la prochaine phase. »