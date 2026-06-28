Moyen-Orient: l'Iran prévient que toute ingérence dans la gestion d'Ormuz risque d'accroitre les tensions

Ce qu'il faut retenir



► Le ⁠secrétaire ​d'État américain ​Marco Rubio a annoncé vendredi un accord-cadre ​entre ‌Israël ⁠et le Liban ‌après des pourparlers organisés ⁠à Washington. Le chef du Hezbollah a fustigé cette décision samedi 27 juin, la qualifiant de « grave erreur » et estimant que le Liban « légitime » l'occupation israélienne. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu y voit lui un « coup porté » à l'Iran et au Hezbollah.



► L'armée ⁠américaine ​a annoncé samedi 27 juin avoir frappé des « cibles multiples » en Iran, en riposte à une nouvelle attaque de navire près du détroit d'Ormuz. Dans un communiqué, le Commandement central américain affirme avoir visé des « infrastructures de surveillance militaires, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines ».



► Vendredi 26 juin déjà, les États-Unis avaient mené ​des frappes sur l'Iran en réponse ​à ​une attaque menée par Téhéran ​contre un navire marchand dans le détroit ⁠d'Ormuz. Les Gardiens de la Révolution avaient répondu en bombardant des positions militaires américaines dans la région du Golfe.



► Les Gardiens de la Révolution iraniens ont riposté par des frappes contre le Koweït et Bahreïn, prévenant que toute nouvelle agression recevrait une « riposte implacable ».



► Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz avait été suspendu jeudi après une attaque dans le golfe d'Oman visant un navire qui avait franchi le détroit, a annoncé l'Organisation maritime internationale (OMI) dans un communiqué.