Mutinerie ou tentative de coup d’Etat au Mali: vive réaction de la Cédéao

Pour la Cédéao, cette mutinerie vient compliquer la situation sociopolitique du Mali, déjà très tendue. « Cette mutinerie intervient alors que, depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties maliennes », lit-on dans le communiqué. Elle s’oppose à une solution et militaire et appelle les différentes parties au dialogue.



La Cédéao invite les militaires à retourner sans délai dans les casernes pour permettre aux médiations d’aboutir pacifiquement. « En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel, par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son Protocole additionnel sur la Bonne Gouvernance et la Démocratie », précise le communiqué ce mardi.