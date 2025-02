Mystère à Dalifort : Un gendarme de la garde présidentielle retrouvé mort dans sa chambre

Dalifort s’est réveillé sous le choc. Hier, lundi 24 février 2025, un gendarme de la garde présidentielle a été découvert sans vie dans sa chambre, au quartier « Ibou Ndao », également connu sous le nom de « quartier 10 ». Un décès brutal et mystérieux qui plonge voisins, famille et collègues dans la stupeur.



Un silence inquiétant avant la découverte macabre



D’après les informations relayées par L’Observateur, le défunt, âgé de 30 ans et originaire de la région de Fatick, était en service la veille, dimanche 23 février. Après sa descente, il avait regagné son domicile, mais depuis, plus aucun signe de vie.



L’inquiétude a commencé à monter en fin de matinée du lundi lorsque son épouse, après de multiples appels restés sans réponse, a décidé d’alerter les voisins. Ces derniers, pressentant un problème, ont pris l’initiative d’aller vérifier. Mais ce qu’ils ont découvert dépassait leurs pires craintes : leur voisin, décrit comme un homme exemplaire, gisait sans vie dans sa chambre.



La police et les secours mobilisés



Alertée, la police de Pikine s’est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder aux constats d’usage, suivie des sapeurs-pompiers qui ont transporté le corps vers une structure hospitalière. L’objectif : une autopsie qui pourrait enfin lever le voile sur les causes de cette disparition brutale.



Si pour l’instant, aucun détail précis n’a filtré sur les circonstances du drame, une question hante les esprits : que s’est-il réellement passé dans cette chambre ? Les conclusions du médecin-légiste seront déterminantes pour dissiper le mystère et apaiser la douleur d’une famille et d’un quartier encore sous le choc.



En attendant, Dalifort pleure l’un de ses fils, un gendarme qui, la veille encore, servait son pays.





























Dakaractu.com