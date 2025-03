Mystère au Terminus du BRT : Un Taximan s’effondre et meurt sous les yeux des passants

Une scène tragique s’est déroulée mardi matin à Guédiawaye, au terminus du Bus Rapid Transit (BRT). Un chauffeur de taxi, identifié comme Moussa Bâ, s’est effondré subitement après être descendu de son véhicule, suscitant l’émoi et l’incompréhension des témoins. Selon les informations rapportées par L’Observateur, les circonstances exactes de son décès demeurent floues, tandis que les autorités peinent à retrouver sa famille.



Un effondrement aussi brutal qu’inexpliqué



Il était environ 8 heures lorsque Moussa Bâ, au volant de son taxi immatriculé DK-0119-S, s’est garé non loin de la station-service, en face de la Préfecture de Pikine-Guédiawaye. À peine avait-il ouvert la portière et mis pied à terre qu’il s’est écroulé lourdement sur la chaussée. Les passants, médusés, ont immédiatement accouru pour lui porter secours, mais très vite, ils ont constaté qu’il ne réagissait plus.



Alertés, les sapeurs-pompiers de la caserne voisine se sont rapidement rendus sur place. Malheureusement, leur intervention a été vaine : Moussa Bâ avait déjà rendu l’âme. Son corps a été transporté à l’hôpital Dalal Jamm, où les médecins ont confirmé son décès.



Un mystère médical et une famille introuvable



À ce stade, les causes exactes de la mort du taximan restent inconnues. Aucune blessure apparente ni trace de violence n’a été relevée, ce qui soulève plusieurs hypothèses, notamment un malaise soudain.



Selon les documents retrouvés sur lui, Moussa Bâ serait né le 15 novembre 1988 à Yeumbeul. Cependant, un autre problème se pose : ses proches restent introuvables. Aucun membre de sa famille ne s’est manifesté pour réclamer son corps, poussant les autorités à lancer un appel à toute personne pouvant fournir des informations sur ses parents ou ses proches afin de faciliter les formalités liées à son décès.



En attendant, la dépouille du taximan repose à la morgue de Dalal Jamm, tandis que l’émotion reste vive parmi ceux qui ont assisté à cette fin tragique. Un drame qui, au-delà de la tristesse, soulève bien des interrogations













































Dakaractu