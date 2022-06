NÉCROLOGIE - Le célèbre "Mathiou" Fall, rendu célèbre par feu Thione Seck, rejoint son ami "Ballago" dans l'au-delà

À n'en point les innombrables amis, parents, sympathisants, bref de nombreuses personnalités toutes sensibilités confondues, entre autres connaissances du célèbre Ismaila Fall dit "Mathiou" se réveilleront ce mardi bouleversés.



En effet, dakarposte a appris de sources médicales que le sympathique "Mathiou", rendu célèbre par son défunt ami chanteur Thione Ballago Seck, longtemps malade, s'est finalement éteint.



Toute la rédaction du site des exclusivités (dakarposte) compatit et présente ses condoléances émues à son épouse, à sa fratrie éplorées; en un mot à tous et à toutes...



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux au même titre que toute la Oumah Islamique!













