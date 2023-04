Ndeye Khady relate le calvaire de sa maladie

« Au début de ma maladie, je perdais le contrôle, je ne pensais pas que j’allais vivre. Mais, grâce à Cheikh Amath Coundoul mon guide qui me donnait des conseils et me ramenait à la raison, je m’en suis sortie», a déclaré la comédienne. À ceux qui disent qu’elle a été maraboutée, elle répond : «Je rends grâce à Dieu, c’est une maladie comme les autres».



Elle a tenu à remercier ceux qui l’ont soutenue durant ses moment difficiles : « Mes nièces, ma sœur, mes enfants et toute ma famille m’ont épaulé grâce à Dieu et leur aide je m’en suis sortie indemne. Ils m’ont beaucoup encadrée durant les moments douloureux de ma vie ».





Elle termine par rassurer : « Je suis musulmane et croyante, je n’ose même pas dire que c’est l’œuvre d’une tierce personne. Les sénégalais m’ont beaucoup soutenus durant ma maladie. Je vais beaucoup mieux Alhamdoulilah, je suis de retour dans ‘‘Déchéance’’».



























































































































IGFM