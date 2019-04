Ndèye Tiké Ndiaye: la dame de fer pour remettre l’APR sur les « Rails » à Thiès

C’est dans des eaux troubles que l’on peut pêcher des gros poissons. Cet adage, le président Macky Sall l’a compris pour aller à la conquête de la ville de Thiès, bastion politique d’Idrissa Seck. Ce gros poisson est Ndeye Tiké Ndiaye, la nouvelle ministre de l’économie numérique et des télécommunications, porte-parole du gouvernement en plus. Avec cette dame, Macky Sall tient,peut-être enfin, un leader charismatique pour permettre à son parti l’Alliance pour la république de faire face à l’opposition dans la capitale du rail. Ndèye Tiké Ndiaye a du charisme.



Un militant de cette envergure a manqué au parti présidentiel à Thiès. Madame Ndiaye, ingénieure de technologie halieutique est capable de changer la donne. Macky Sall, en homme politique redoutable ne va plus miser sur des leaders qui ne pèsent pas grand-chose dans cette ville où son parti politique a toujours perdu face à Idrissa Seck, président de Rewmi.



Les prochaines élections législatives seront décisives pour le dernier mandat du président Macky Sall. C’est pourquoi, le leader de l’APR a décidé de tout changer pour gagner largement la ville de Thiès. Si les militants de l’Alliance pour la république dans la capitale du rail acceptent de se ranger derrière cette dame, Thiès va basculer en faveur du président Sall. A condition de mettre la jalousie et les rapports conflictuels entre leaders de côté.



Par Mamadou LY (afriquemidi.com)