Nébuleuse à Ecobank : Le désarroi des actionnaires sénégalais

Que se passe t-il à Ecobank ? C’est la question que se posent les actionnaires sénégalais de la boîte. Non seulement ces derniers sont maltraités quand ils arrivent dans la banque pour s’informer, mais pire il y a une rétention totale de l’information.

Les dividendes ? N’en parlons même pas. Libération est en train de mener une grande enquête sur ce qui sent l’arnaque, mais d’ores et déjà, le ministère des Finances et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) devraient ouvrir une enquête. Rendez-vous dans les prochains jours...