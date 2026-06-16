Nécrologie : Amadou Katy Diop n’est plus !

Selon les informations relayées par le consultant sportif Mbaye Jacques Diop, l’ancien champion a été victime d’un malaise alors qu’il suivait la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal.



Amadou Katy Diop a marqué plusieurs générations de sportifs sénégalais. Au-delà de son brillant parcours d’athlète, il a également contribué à l’éclosion de nombreux talents en tant qu’entraîneur. Il a notamment été le coach de deux légendes de l’arène sénégalaise : Tapha Guèye et Yékini.



Son décès constitue une immense perte pour le sport sénégalais, qui perd l’un de ses pionniers et l’un de ses plus grands ambassadeurs.



À sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du mouvement sportif sénégalais, la rédaction de dakarposte adresse ses sincères condoléances.



Que son âme repose en paix!

















































































source wiwsports