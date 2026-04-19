Nécrologie: Décès de l’actrice Athia de la série Bété Bété

La maison de production Even Prod est en deuil. Celle qui prêtait ses traits à Athia, la tante paternelle de Chacha, a été rappelée à Dieu ce jour.

Conseillère en vie conjugale, Mame Coumba partageait aussi son expérience et ses conseils aux femmes mariées, à travers les produits qu’elle développait et commercialisait avec passion.

À la famille éplorée, Dakarposte présente ses condoléances les plus attristées.



























Source seneweb