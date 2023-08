Nécrologie- Me Dior Diagne a perdu sa maman, Adja Pénéré Niane

Grosse perte pour l'illustre avocate. En effet, dakarposte a appris que Me Dior Diagne a perdu sa maman.



Souffrante depuis quelque temps, l'épouse de feu Cheikh Ousmane Diagne a malheureusement quitté ce monde futile et périssable.



Aux dernières nouvelles, Adja Pénéré Niane sera inhumée à Ngaparou.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Me Dior Diagne et à sa fratrie éplorée.



Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!