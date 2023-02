Nécrologie- Rappel à Dieu de la fille de Sangabi Mouhamed Seyni Gueye Khalifatou Lahi Fil Ardi

Ina Li Lahi Wa Ina Ileyhi Raji’un

L’Union Culturelle et éducative Naby -Allah a le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de Sokhna Aminata Diene Gueye ( Ndeye Diene) fille de Sangabi Mouhamed Seyni Gueye Khalifatou Lahi Fil Ardi

Enterrement ce dimanche 19 Février 16H à la Mosquée de la Divinité

Allahouma ighfir laha war hamha

Fatiha + 11 ikhlass



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à la fratrie éplorée.

Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!