Nécrologie- Seck, le célèbre "Tik Tokeur", a tiré sa révérence !

Encore la grande faucheuse! En effet, selon des informations fiables en possession de dakarposte, Babaca Seck (à l'état cvil), qui trainait une maladie, a finalement quitté ce monde futile et périssable.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps de cet illustre "tik tokeur" est prévue cet après midi à la mosquée de Diamaguène à Saint Louis.



Babacar Seck sera ensuite enterré au cimetière musulman de cette première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale.



Il nous revient que Babs, comme on le surnommait, a été victime d'un accident. Depuis lors, il est devenu handicapé et souvent confronté à des situations qu’il n’avait jamais pu imaginer avant. Son existence sur terre se bouleversera. Par exemple, il ne s'attendait pas à perdre toutes ses dents, divorcer, entre autres tracas.



Douleurs permanentes, difficultés financières, multiplication des démarches administratives, handicap … bref, toutes les sphères de la vie quotidienne du défunt Saint Louisien subissent les conséquences de son accident.



En somme, une vie bouleversée car, ce menuisier métallique de profession était tenu réaliser des actes à l’origine simples mais devenus compliqués du fait de son handicap.



Il se consolera de Tik Tok et ses vidéos de Babacar, qui refusait de s'apitoyer sur son sort, feront un véritable carton sur la toile.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée.



Que l'âme de Babacar Seck repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!







