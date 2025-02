Nécrologie : décès de Jimmy MBAYE, célèbre guitariste du Super Etoile

La musique sénégalaise est en deuil. Mamadou "Jimmy" MBAYE célèbre guitariste du grand groupe Super Étoile de Youssou Ndour, est décédé cette nuit à Dakar, capitale du Sénégal. Une information confirmée par le Roi du Mbalax sur sa page Facebook. "Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Je viens de perdre mon Frère, Ami et Compagnon de plus de 40 ans", écrit Youssou Ndour, appelant à prier pour le repose de l'âme de Jimmy.



La levée du corps est prévue, ce mercredi 13 février a 13h30 à l'hôpital Principal de Dakar, suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff, a-t-on appris.



Nous présentons nos condoléances les plus sincères au Super Étoile et à toute sa famille.



Fatiha +11ihlass

Paix à son âme !

































Igfm