Ngouda MBOUP : « Ce gouvernement n’est plus valable depuis que la loi a été promulguée »

Le 10 décembre 2021, un projet de loi rétablissant la fonction de Premier ministre a été adopté par l’Assemblée nationale.



Mais jusqu’à présent, plus de deux mois après, le chef de l’Etat n’a pas encore désigné un chef du gouvernement. Ce qui est inadmissible pour le constitutionnalise et enseignant à l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar. En effet, pour Ngouda MBOUP, le gouvernement actuel n’est ni valable ni légitime depuis que la loi pour le rétablissement du poste de Premier ministre a été promulguée.





« Je m’attendais à ce que le président respecte la Constitution du Sénégal. Depuis deux mois il ne l’a pas respecté. Et la Constitution dit que le Président doit nommer un Premier ministre. On avait supprimé ce poste avant de le ramener. De fait, le gouvernement est dissout. Ils sont démissionnaires depuis que la loi a été promulguée. C’est le principe de l’effet immédiat. Ce gouvernement n’est plus valable depuis que la loi a été promulguée », déclare-t-il.



Par ailleurs, se prononçant sur la durée légale que le président Macky SALL a pour nommer un chef de gouvernement, Ngouda MBOUP souligne que ce délai n’a pas été précisé. Cependant, assure-t-il, des réunions du conseil des ministres ne peuvent se succéder sans qu’il ait nomination du Premier ministre.





























































































WALFNet