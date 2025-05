Nigéria : au moins 25 morts dans des pluies torrentielles dans l'Etat de Niger

Les inondations survenues après un orage tard mercredi ont submergé ou détruit plus de 50 habitations, forçant des dizaines de familles à fuir les eaux déchaînées. Une dizaine de personnes restent introuvables. Parmi les rescapés, une femme et ses deux enfants ont été hospitalisés pour blessures et choc traumatique après leur sauvetage par des plongeurs et des bénévoles.



Les autorités locales pointent du doigt les infrastructures défaillantes, notamment un drainage insuffisant, ainsi que la construction illégale sur les lits des rivières et le rejet de déchets dans les canaux, qui aggravent les risques d’inondation.



Ces phénomènes se répètent régulièrement au Nigeria, en particulier pendant la saison des pluies qui s’étend de mai à novembre.



L’année dernière, le pays a connu l’une des pires saisons d’inondations de ces dernières décennies, avec plus de 1 200 morts et 1,2 million de personnes déplacées, selon l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). Plus de 1,4 million d’hectares de terres agricoles ont également été détruits.



La situation est d’autant plus préoccupante dans l’État de Niger, qui doit aussi faire face à la violence de groupes armés et de bandits qui multiplient les attaques contre les populations civiles. Cette double crise humanitaire menace de s’aggraver dans les semaines à venir.















































Africanews