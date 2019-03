Nommé après le massacre de Peulhs au Mali : qui est le nouveau CEMGA de l’armée malienne, le Général de brigade Abdoulaye Coulibaly

Au lendemain du massacre de plus de 150 Peulhs dans les localités de Ogassagou et de Welingara, non loin de Bankass, le Président Malien a décidé de sévir. En effet, les Généraux M’Bemba Moussa Keïta (CEMGA) et Abdourahmane Baby(CEMAT) ont été limogés par Ibrahima Boubacar Keïta. Ils sont remplacés par le Général Abdoulaye Coulibaly et le Colonel Major Kéba Sangaré, des hommes de terrain reconnus.

Le nouveau chef d'état-major général des armées maliennes le Général de brigade Abdoulaye Coulibaly a été Commandant du Théâtre de l’Opération Maliba (2013-2014), Chef d’Etat-major de l’Opération Badenko (2012- 2013), Chef de Division du Centre Opérationnel Interarmées, Etat-major Général des Armées, décembre 2010, Chef d’Etat-major de la 1ère Région Militaire (Juillet-Décembre 2010) Gao, Commandant 12ème Régiment Mixte (2008-2010), Kidal, Commandant 13ème Régiment Mixte (15 Février 2007) – GAO, Chef d’Etat-major de la 5ème Région Militaire (Août 2005 – Tombouctou).





dakaractu