Notes gonflées à la Fac des Lettres : Les derniers aveux

Suite et pas fin de l’affaire de la falsification de notes secoue l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), impliquant des transactions monétaires et des faveurs sexuelles. Victor Mathieu Moundor Diouf, étudiant en Master II à la Faculté des Lettres modernes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a reconnu son implication dans un vaste réseau de falsification de notes. Intercepté à son retour d’Allemagne, où il se trouvait dans le cadre du programme Erasmus+, il a avoué avoir mis en relation quatre étudiants avec Doudou Faye, le principal suspect en fuite.



Un transfert de 50 000 FCFA effectué par une étudiante dont les notes avaient été » gonflées » a été retracé par les enquêteurs sur le téléphone du sieur Diouf. À l’issue de l’enquête, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 4 mars 2025.



L’affaire, révélée par Libération, met en lumière une fraude qui impliquait Doudou Faye, ancien contractuel de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Chargé de la gestion de la base de données des notes, ce dernier aurait profité de sa position pour modifier les résultats des étudiants en échange de sommes d’argent ou de faveurs sexuelles. Au moins 18 étudiants auraient bénéficié de ce système.



Victor Mathieu Moundor Diouf, recruté comme intermédiaire, touchait une commission de 50 000 FCFA par dossier en mettant en contact les étudiants demandeurs avec Doudou Faye. Ce dernier a pris la fuite depuis l’éclatement de l’affaire en novembre 2024,. Il est désormais visé par un mandat d’arrêt international émis par le juge du troisième cabinet, à la demande du ministère public.











































rewmi