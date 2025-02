Notre confrère Harouna Ly s'est marié

Le journaliste Harouna Ly surnommé Lewlewal Leñol de la radio Bossea FM, par ailleurs conseiller départemental à Matam et la dame de ses rêves se sont dits «oui, pour toujours et à jamais», confirmant ainsi leur engagement et convolant vers leurs destins liés.



En effet, dakarposte a appris (images à l'appui) que notre jeune et talentueux confrère (touchons du bois !) s'est finalement marié avec sa compagne Aissata Ndiaye.



Il nous revient que les épousailles ont eu lieu le 6 février 2025 à Agnam Lidoubé dans la commune des Agnam (Matam) devant un parterre d'invités , entre autres parents, proches et artistes locaux . D'ailleurs, ces derniers ont ajouté une dimension spectaculaire et personnalisée à l'événement.



Toute la rédaction de dakarposte souhaite heureux ménage au désormais couple Ly et plein de bouts de bois de Dieu.