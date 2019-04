Nouveau Gouvernement : Le Département De Podor Tient La Part Du Lion

Au bout d’un suspense laborieux et traînant, le Président Macky Sall a nommé un gouvernement de 32 ministres (avec portefeuille) et 3 secrétaires d’État.Le nouvel attelage comprend 50 % de nouvelles têtes et 25 % de femmes. Dans ce nouvel attelage qui inaugure le quinquennat, le département de Podor est bien représenté avec trois portefeuilles ministériels, soit un de plus comparativement à la dernière équipe gouvernementale. En effet, Abdoulaye Daouda Diallo (ministre des Finances et du Budget), Cheikh Oumar Anne (ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), et Amadou Hott (ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération), sont tous des fils du terroir. Homme de confiance de la tête de file de l’Apr et Benno Bokk Yaakaar, Abdoulaye Daouda Diallo, le maire de la commune de Boké Dialloubé, est une figure de proue dans le dispositif du Président Sall. Militant de la première heure et adepte de la politique de proximité, il a été de tous les combats pour l’implantation et la consolidation du parti présidentiel dans le département de Podor.Sous sa férule, l’Apr puis Bby ont remporté avec éclat, depuis 2012, toutes les élections dans cette contrée du Fouta. La dernière en date remonte au 24 février 2019 quand, dirigée par le candidat Macky Sall, remportait largement le scrutin, avec 127 639 des voix, suivi d’Ousmane Sonko (4 802 voix) et Idrissa Seck (2 806 voix). D’ailleurs, A.D.D, comme l’appellent ses intimes, semble bien parti pour battre tous les records de longévité au sein des différents gouvernements de la deuxième alternance. Ministre du Budget puis de l’Intérieur avant d’atterrir aux Infrastructures, il a figuré dans toutes les équipes gouvernementales depuis 2012.Quant à Cheikh Oumar Anne qui était jusqu’ici Dg du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), il expérimente sa première mission au sein d’un gouvernement. Maire de la commune de Ndioum, il bénéficie aussi de solides soutiens à la base. Sa forte rivalité avec ADD qui a longtemps tenu en haleine les militants de Bby/Podor avant de se muer en retrouvailles, à la veille de la présidentielle de février dernier. Baroudeur et par moments fougueux, on lui reconnaît une certaine présence sur le terrain politique local. Amadou Hott du village de Sinthiou Diongui dans l’arrondissement de Saldé, le nouveau ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est plus connu par les dossiers techniques qu’il a eu à piloter sous le magistère de Macky Sall. Il a dirigé le Fonds souverain d’investissements prioritaires (Fonsis) avant de se retrouver vice-président de la Banque africaine de développement (Bad), avec l’appui de son mentor. Voilà qu’il hérite d’un poste éminemment stratégique au moment où le Sénégal démarre la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse). Expert financier, il forme avec A.D.D (un autre financier), le duo de choc sur lequel mise le chef de l’Etat pour aussi bien accélérer la croissance économique et le développement du pays.Au total, c’est une belle et forte représentation que vient d’obtenir le département de Podor, à travers la nomination de ces trois ministres. Quant à la région de Saint-Louis, elle se retrouve avec 2 ministres : Mansour Faye et Mouhamadou Makhtar Cissé, originaire du département de Dagana. Ce qui fait un total de cinq ministres pour le Nord, avec notamment Abdoulaye Daouda Diallo originaire de Bocké Dialloubé, Amadou Hott du village de Sinthiou Diongui et Cheikh Oumar Anne de la commune de N’Dioum. Et Selon nombre d’observateurs politiques, cette récompense s’expliquerait par fidélité et la montée en puissance de cette collectivité territoriale.