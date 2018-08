Nouveau Groupe de presse – Teyliom dément et…

Dans un communiqué parvenu à Senego, le Groupe Teyliom se démarque et dément les allégations avec la plus grande fermeté contenues dans différents articles de presse relatifs à une prétendue implication de son Président Monsieur Yérim Sow dans le lancement d’un nouveau groupe de presse au Sénégal. « Il n’existe aucune relation d’affaires entre le Groupe Teyliom et lesdits promoteurs comme le laisse entendre une partie de la presse. Le Groupe Teyliom fidèle à sa volonté de contribuer au développement du pays demeure cependant attentif à toute opportunité d’investissements ciblés dans des secteurs porteurs de croissance en ligne avec sa stratégie », peut-on lire dans le document. Il avait été prêté à Yerim Sow d’avoir débauché Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop en vue d’un lancement d’une nouvelle chaîne de télé vendue par El Hadji Ndiaye de la 2 Stv.