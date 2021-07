Nouveau code électoral: L'opposition déplore le sabotage du dialogue et bande les muscles

Le Frn, le M2D, le CRD et la Coalition Jotna ont joint leurs forces pour mener le combat contre le nouveau code électoral de Macky Sall.



Selon Pape Sarr du CRD, "Macky Sall vient de fermer les portes du dialogue politique. En démocratie, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps les portes de la confrontation".



Pour l'ancien Ministre du Pétrole et des Energies, Thierno Alassane Tall, "le dialogue politique n'a pas été qu'une perte de temps, il a montré encore une fois de plus la vraie nature du Président Macky Sall".



Ils n'ont pas manqué d'inviter les députés de l'opposition parlementaires, à rejeter farouchement le projet de loi portant nouveau code électoral.

































