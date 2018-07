Nouveau médiateur de la majorité présidentielle – La face méconnue de Youssou Ndour

Cela a surpris nombre de Sénégalais lorsque le Roi You a pris sur lui de réconcilier deux grands responsables de l’Apr qui se clashaient par médias interposés. Farba Ngom et Moustapha Cissé Lô, en conflit ouvert se sont mis à se traiter de tous les noms d’oiseaux et cela faisait vraiment désordre pour le camp présidentiel. Et c’est pour mettre fin au malaise que cette querelle a suscité au sein de l’Apr et de la coalition Bennoo qu’il a pris son bâton de pèlerin afin de ramener la sérénité. Et il semble que Youssou Ndour a réussi cette mission délicate car les clashes ont pris fin et, même si les deux hommes n’ont pas communiqué officiellement sur la question, le différend qui les oppose est définitivement écarté.

Pourtant, Youssou Ndour a toujours joué ce rôle de médiateur à chaque fois qu’il a senti que des amis à lui sont en conflit ouvert. Entre journalistes, entre artistes, entre Médinois, entre acteurs politiques, You n’a jamais cessé d’intervenir afin de ramener la paix et la concorde entre des gens opposés par des broutilles et qui pourtant sont des proches que rien ne devrait… opposer. Il n’est pas nécessaire de citer des exemples de ses médiations car sa modestie en souffrirait. Mais dakarposte connaît beaucoup de cas où des amis ou connaissances de Youssou Ndour étaient en bisbille et c’est lui qui, grâce à son entregent, a fait venir les protagonistes à son domicile ou dans son bureau pour les réconcilier. Jamais il n’en parle, jamais il ne s’en glorifie mais il doit être remercié pour ces actions en faveur de la paix et de la concorde entre Sénégalais, entre Africains… N’est-il pas un neveu du vénérable Haj Mansour Mbaye qui lui a toujours soufflé que «Sénégal benn bopp la» ?