Nuno Mendes, Kolo Muani, Skriniar... Les 6 infos mercato de jeudi

Milan Skiniar ne manquerait pas de sollicitations en vue d'un départ en janvier, plusieurs clubs anglais auraient coché le nom de Randal Kolo Muani, River Plate souhaiterait enrôler Nicolas Tagliafico, Manchester United aimerait recruter le Parisien Nuno Mendes, Eric Choupo-Moting s'envole en MLS, Marcus Rashford vers l'Arabie Saoudite ? Voici le bulletin mercato du 19 décembre 2024.





Rashford suivi en Arabie Saoudite

Alors qu'il a annoncé être "prêt" à quitter Manchester United, Marcus Rashford serait notamment pisté par des clubs saoudiens, annonce The Telegraph. En enrôlant l'international anglais, la Saudi Pro League voudrait envoyer un nouveau message fort à la planète football.





Tottenham aurait des vues sur Skriniar



Arrivé libre au PSG à l'été 2023, Milan Skriniar ne fait désormais plus partie des plans de Luis Enrique et un départ est fortement à l'étude pour cet hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, Tottenham serait une option pour le défenseur international slovaque. En parallèle, Naples et l'Atlético de Madrid auraient aussi coché son nom.





Kolo Muani vers la Premier League ?



Lui non plus ne fait plus partie des plans de Luis Enrique et pourrait partir en janvier. Selon les informations du Times, des clubs anglais souhaiteraient enrôler Randal Kolo Muani, suivi également par Leipzig et Monaco.







Nuno Mendes sur les tablettes de Manchester United



D'après Sky Germany, Manchester United est fortement intéressé par Nuno Mendes, l'arrière gauche du PSG. L'international portugais aurait le profil qui correspondrait le plus à la direction mancunienne avec Théo Hernandez.









Tagliafico de retour en Argentine ?



Selon Tyc Sports, Nicolas Tagliafico serait activement pisté par River Plate. Pour rappel, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025.





Choupo-Moting file en MLS



Libre depuis l'été dernier et son départ du Bayern Munich, Eric Choupo-Moting s'est engagé mercredi soir avec les New York Red Bulls (MLS). L'ancien Parisien a signé jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option.