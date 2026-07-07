ONU – Soutien du Sénégal à Macky : « Les lignes bougent »

D’après les informations rapportées par Madiambal DIAGNE, des discussions de haut niveau seraient engagées afin d’examiner les conditions d’un possible appui officiel du Sénégal à cette candidature. Une démarche qui placerait l’ancien chef de l’État au centre d’un nouveau chapitre diplomatique régional.



Dans ce cadre, une rencontre stratégique s’est tenue mardi 7 juillet 2026 entre plusieurs dirigeants ouest-africains. Le président sénégalais Bassirou Diomaye FAYE son homologue gambien Adama BARROW et le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco EMBALO ont échangé autour de cette question.



La présence du dirigeant bissau-guinéen dans ces discussions est présentée comme un élément important de cette séquence diplomatique. Les consultations devraient se poursuivre dans les prochains jours, avec de nouvelles rencontres annoncées.



Selon des sources citées dans ce dossier, Macky SALL est attendu prochainement à Dakar avant de se rendre à Banjul pour poursuivre les échanges avec les différents responsables concernés. Ces déplacements pourraient constituer une étape déterminante dans les discussions autour de son éventuelle candidature à une fonction internationale au sein de l’ONU.



Cette dynamique intervient dans un contexte particulier pour le Sénégal, où une éventuelle convergence autour de la candidature de l’ancien président pourrait marquer une évolution dans les relations entre Macky SALL et le pouvoir actuel dirigé par Bassirou Diomaye FAYE.

















































































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