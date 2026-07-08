SÉNÉGAL- À la découverte d'Ibrahima Seck, l'architecte au chevet des malades mentaux

Sous nos cieux, malgré la prévalence des troubles psychiques, l'accès aux soins psychiatriques demeure un défi. Face aux lacunes étatiques, les initiatives communautaires se multiplient, palliant l'absence de structures adaptées. L'organisation locale Help and Clean Mind, à l'actif d'Ibrahima Seck, soutient ces populations vulnérables, marginalisées....



En effet, ce volontaire arpente, de jour comme de nuit, le bitume de Dakar pour secourir les âmes égarées. Naviguant entre détresse et résilience, il incarne une vocation humaniste absolue.

.

Sous la chape de plomb vespérale, tandis que Dakar-Plateau s'apaise et que l'air marin vient lécher les façades de la ville, il entame sa marche. Le sieur Ibrahima Seck, est de ces hommes dont la vocation ne s'embarrasse ni de folklore ni de gloriole ; il est un veilleur.



Dans le dédale des artères urbaines, là où la misère se fait plus âpre, gisent les naufragés du bitume, ces malades mentaux errants que la société a relégués aux marges de l'invisible. Il les aborde avec une douceur quasi religieuse. Pour ces esprits égarés, parfois fracturés par les affres de la psychose, il n'est ni un étranger ni une menace. Il est la main tendue, le point d'ancrage.



Son regard, dénué de tout jugement, force le respect de ces êtres en souffrance. Il sait que la folie dans la rue est un naufrage, et il s'emploie inlassablement à repêcher ces âmes, à leur redonner une parcelle de cette dignité humaine que le dénuement a confisquée. L'action est humble, physique, poignante. Il nettoie une plaie suppurante, offre une eau fraîche, échange quelques mots rassurants.



Mais au-delà du secours d'urgence, son combat est celui de la réinsertion et du soin. Il sait que derrière chaque loque humaine se cache un être avec une histoire, un passé, une famille parfois impuissante. Il les oriente, les accompagne vers les structures d'accueil et de santé, jouant les intermédiaires indispensables entre l'errance et le parcours de soins psychiatriques. Ce volontaire est le maillon essentiel d'une chaîne de solidarité, un artisan de la réparation des vivants.



En bravant l'indifférence, en accueillant la déraison avec une écoute active et bienveillante, Ibrahima Seck prouve que l'humanisme n'est pas un vain mot. Il offre à ces laissés-pour-compte un peu de réconfort, leur rappelant, par sa simple présence, qu'ils font partie intégrante de la communauté humaine.



Pour pallier cette carence, Ibrahima et son team de bénévoles effectuent un travail de titan. Ils accomplissent ce que les institutions peinent à concrétiser, prodiguant des soins de base et offrant une présence rassurante. Ils luttent pour humaniser la prise en charge, plaidant pour que ces malades soient traités dans des centres spécialisés et non laissés à l'abandon.



En somme, Ibrahima Seck est un homme ordinaire accomplissant une œuvre extraordinaire. Il nous rappelle que la santé mentale ne saurait se résumer à une simple question de structures médicales, mais qu'elle exige une véritable mobilisation sociétale. À travers chaque sourire arraché à la détresse, chaque parole apaisante, ce volontaire s'érige en véritable architecte de la résilience, prouvant que la compassion demeure la plus noble des thérapies.





L'engagement auprès des malades mentaux est un sacerdoce silencieux. Face à la détresse psychique, Ibrahima Seck, l'architecte volontaire incarne, pourrait-on dire, le ciment d’une société fraternelle. Il offre une présence réconfortante et une écoute indispensable que la puissance publique ne peut suffire à systématiser seule.

Pourtant, ce dévouement quotidien transcende la simple charité ; il relève d'une véritable mission de salut public. L'État Sénégalais, garant de la cohésion nationale, se doit de soutenir ces acteurs de terrain qui pallient les limites du système de soins.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en tant que clé de voûte des institutions, devrait accorder une attention particulière à ces aidants. Un tel appui permettrait non seulement de valoriser leur abnégation, mais aussi de structurer concrètement l'aide apportée aux plus vulnérables.Reconnaître le travail de ces bénévoles et volontaires, c'est ériger la santé mentale en véritable priorité sociétale.



En tous les cas, ses activités bénévoles ô combien salutaires sur le traitement moral de la folie et des maladies mentales lui a permis d'obtenir une reconnaissance internationale, d'être récompensé par des distinctions prestigieuses et d'intervenir à travers le monde.











