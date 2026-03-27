ONU : le Sénégal décline toute implication dans une candidature attribuée à Macky Sall

Dans un communiqué adressé à la Commission de l’Union africaine, la représentation diplomatique sénégalaise indique avoir pris acte d’une correspondance datée du 26 mars 2026 relative à un projet de décision portant approbation de cette candidature.



Une absence d’adhésion du Sénégal



Le document précise que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre cette initiative, le gouvernement du Sénégal « n’a, à aucun stade, endossé cette candidature ». Il ajoute également ne pas avoir été associé à la démarche en question.



Selon la même source, cette initiative aurait été entreprise par le gouvernement du Burundi, sans implication des autorités sénégalaises.



Une position officielle claire



La Mission permanente souligne ainsi que le Sénégal « ne saurait être considéré comme partie prenante » à cette démarche. Cette précision vise à lever toute ambiguïté quant à la position officielle de Dakar sur ce dossier.



La note s’inscrit dans le cadre des échanges diplomatiques entre la Mission permanente du Sénégal et la Commission de l’Union africaine, basée à Addis-Abeba. Elle se conclut par les formules d’usage, réaffirmant les assurances de haute considération à l’endroit de l’institution continentale.



Par cette communication, les autorités sénégalaises entendent clarifier leur position et dissiper toute confusion autour d’une éventuelle candidature soutenue par le Sénégal au poste de secrétaire général de l’ONU.







































Le Soleil