OUVERTURE DU CENTRE D’ENREGISTREMENT DES NOUVEAUX PERMIS DE CONDUIRE, LUNDI

Le centre d’enregistrement des demandes de remplacement des permis de conduire sera ouvert lundi au cours d’une cérémonie présidée par le directeur des Transport routiers, Chekh Omar Guèye, rapporte un communiqué reçu à l’APS.



La manifestation prévue à partir de 9 heures au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) entre dans le cadre de la modernisation de l’administration des transports routiers et de la gouvernance des titres de transports, indique la même source.



Cette initiative dénommée +Capp Karangë+ consiste notamment à une numérisation et une sécurisation des titres et autres documents de transports, souligne-t-on.



AKS