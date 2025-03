Omar Diao: " Marième Faye anticipe sur les probables événements à venir qui pourraient bien concerner son fils, impliqué dans de nombreux scandales, et son mari...".

Je ne sais pas qui lui a conseillé de prendre la parole, mais sa sortie est désastreuse et contre-productive.

Faut-il rappeler que son frère de sang n’est pas emprisonné, n’a pas reçu une balle en plein crâne, n’est pas amputé d’une membrane, n’est pas barricadé, qu’on ne l’a pas aspergé de liquide dangereux et qu’aucun membre de sa famille n’est sous surveillance anxieuse ?



Faut-il lui rappeler que toute une famille a été envoyée en prison, dont le plus jeune avait à peine 6 mois et le plus âgé plus de 70 ans ?



Je ne pense pas que sa sortie soit uniquement motivée par l’interdiction faite à son frère de sortir du territoire, mais qu’elle anticipe et tâte les pouls des Sénégalais sur les probables événements à venir qui pourraient bien concerner son fils, impliqué dans de nombreux scandales, et son mari, le criminel en chef.



J’encourage les nouvelles autorités à aller jusqu’au bout de la reddition des comptes. Aucune pression, d’où qu’elle vienne, ne doit les détourner de leur objectif. Le peuple est avec vous.