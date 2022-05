On n'a pas aimé : Les pannes récurrentes du TER, l'indiscipline des passagers...

Rédigé par Dakarposte le Lundi 9 Mai 2022 à 15:01

Ce qui se passe actuellement au niveau des différentes gares du Train Express Régional (TER) frise le comble, comme dans cette vidéo qui se passe de commentaires, ce lundi à 7h30 à la Gare de Thiaroye. De 7h à 8h35n, un seul train est passé, pour cause de défection technique. Les pannes techniques sont récurrentes et pour un voyage qui doit durer 20 mn, les passagers peuvent se taper 1h à 2h de plus. Même si l'on peut comprendre qu'il puisse y avoir des ennuis techniques, les passagers également ne sont pas exempts de reproches, en ce qui concerne le grand désordre qui sévit dans les gares. En effet, face à des comportements irresponsables, les services de l'ordre ont pris en main les choses, mais avec difficulté. On se cogne, on se bouscule, uniquement pour rentrer, malgré les rotations qui étaient censées être de 10 minutes d'intervalle.