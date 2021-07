Opération coup de poing de la gendarmerie: 269 personnes à interpellées Ouest-Foire et environs

Les gendarmes ont encore frappé fort à Dakar plus précisément dans le secteur de Ouest-Foire et des abords de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor (Lss).



En effet, au cours d'une vaste opération de sécurisation menée samedi entre 6 heures et 9 heures du matin, ayant mobilisé 380 personnels relevant des unités territoriales, les hommes du Commandant Abdou Mbengue ont mis la main sur 269 personnes de diverses nationalités dont 69 femmes. Selon la division communication de la Maréchaussée, dans ce lot, 10 personnes ont été arrêtées pour détention et usage de chanvre indien, 4 pour détention d’armes blanches et 1 pour outrage et rébellion à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.





A noter qu'un important lot de matériels d’effraction et des armes blanches servant pour les agressions, 13 cornets de chanvre indien, 6 téléphones, un faux billet de 10.000 Fcfa ainsi qu’un poste radio Uhf talkie-walkie de marque Baofeng ont été saisis.

Au total, 459.000 de F Cfa ont été perçus au titre des amendes forfaitaires.



« De telles opérations vont se poursuivre sur l’ensemble de la circonscription de la gendarmerie nationale afin de veiller au bon ordre et contribuer à ramener durablement un climat de sécurité auprès des populations », renseigne le communiqué de la gendarmerie nationale.



Cette opération, rentrant dans le cadre de l’intensification des activités opérationnelles de la légion de gendarmerie ouest, visait à lutter contre la criminalité et la délinquance.

La même source renseigne, par ailleurs, que d’autres unités spécialisées de la Gendarmerie ont aussi pris part à cette opération. Il s'agit notamment la Légion de gendarmerie d’intervention (Lgi), du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et du Groupe cynophile de la gendarmerie (Cynogroupe).