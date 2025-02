Opération de sécurisation: La police et la gendarme interpellent 500 personnes

Une opération de sécurisation mixte de la Police et de la Gendarmerie a permis d’interpeller plus de 500 personnes, de saisir une importante quantité de drogue et des pièces , d’immobiliser ou mettre en fourrière des véhicules et motos. Cette action de grande envergure été menée durant la nuit du vendredi 21 au samedi 22 février 2025, de 21h à 06h. Cette opération de grande envergure a pour objectif principal de faire régner la quiétude en assurant la sécurité des personnes et de leurs biens.



Selon le communiqué , la police a déployé 529 éléments appuyés par 196 gendarmes et 97 moyens roulants dans le cadre de cette opération de grande envergure qui a duré 9 tours d’horloge.



Au total, 527 individus ont été interpellés, dont :391 pour vérification d’identité, 86 pour ivresse publique manifeste,19 pour Nécessité d’enquête, 06 pour vagabondage, 04 pour vol,05 pour vol en réunion commis la nuit, 04pour offre et cession de drogue, 01 pour détention et usage de haschisch, 02 pour détention et usage collectif d’ectasie, 07 pour détention illégale d’arme blanche, 01 pour refus d’obtempérer et 01 pour conduite sans PC.De même, de la drogue a été saisie dont 52 kepas de Kush, 26 cornets de chanvre indien et 01 pièce d’ecstasie. En outre, 10 bars, 11 débits de boisson et 02 auberges , 05 gares routières ont été visitées et 403 pièces saisies



Par ailleurs 15 véhicules et 54 motos ont été immobilisées au moment où 11 véhicules sont mis en fourrière.

















































