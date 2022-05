Opération de sécurisation à Kaolack : 47 personnes interpellées et 15 véhicules mis en fourrière.

Le commissariat central et celui d'arrondissement de Ndorong à Kaolack ont démarré une vaste opération de sécurisation dans la nuit des 20, 21 et 22 mai 2022.



Ainsi, 47 personnes ont été interpellées dont 03 pour jeux de hasard, 37 pour V.I, 01 pour conduite sans PC, 01 pour vol en réunion commis la nuit avec violence, 01 pour vol, 02 pour conduite sans permis de conduire et 01 pour délit de fuite.



246 pièces ont été saisies et une quinzaine de véhicules mis en fourrière pour diverses infractions.



Pour rappel, 50 éléments et 04 véhicules ont été engagés...