Ou sont les ministres sénégalais ?

À Accra tous les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre se sont fait représenter par au moins un ministre: finances, éducation nationale, enseignement supérieur, formation professionnelle, alphabétisation, etc.

À la surprise générale, seul le Sénégal n’avait aucun ministre présent. N’eut été le le Ministre des Finances et du Budget qui s’est fait représenter par un collaborateur, la large place officielle du Sénégal serait vide.

La conséquence, le Sénégal est le seul pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre à ne pas se prononcer en plénière sur la déclaration d’Accra sur l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche.

J’ose espérer que les corrections idoines seront très rapidement apportées.

Le Sénégal était le phare de l’Afrique en matière d’éducation, de formation, d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, galla yeen, il ne faut pas éteindre ce phare!

Accra, le mardi 28 juin 2022

Mary Teuw Niane