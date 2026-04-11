Ouakam: Alcool, haschisch et sextoy, une soirée de débauche vire au cauchemar pour 8 fêtards, dont un "DG"

La Brigade de Recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a interpellé huit fêtards dans un appartement situé à Ouakam, dans le cadre de l’exploitation d’un renseignement anonyme faisant état d’un regroupement suspect et de comportements déviants.



Les mis en cause sont au nombre de huit. I.D., 30 ans, célibataire, est domicilié à Ouakam. F.D.C., 22 ans, célibataire et domiciliée à Saint-Louis, est la locataire de l’appartement. N.K.A., 17 ans, divorcée, réside à Yoff. L.A.B., 20 ans, célibataire, est domiciliée aux Mamelles. E.K., 22 ans, célibataire, réside à Yoff. H.G., 22 ans, célibataire, est domiciliée à Mbour. M.N., 26 ans, marié et se présentant comme directeur général d’une société, est domicilié à Nord-Foire. Enfin, M.F., 21 ans, ménagère et célibataire, réside à Guédiawaye.

Grâce à des techniques d’infiltration, les gendarmes ont pu accéder à l’appartement loué par F.D.C. Ils y ont découvert les huit individus, dont six femmes et deux hommes, tous en état d’ébriété avancée, venus de différentes localités pour se retrouver dans ce lieu.



Les constatations matérielles ont révélé la présence de plusieurs ballons multicolores utilisés pour l’inhalation de protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant ». Selon des informations de Seneweb, des résidus de haschisch ont également été retrouvés sur les lieux. Par ailleurs, un objet sexuel a été découvert dans l’appartement, sans que personne n’en revendique la propriété.



Lors des premières auditions, plusieurs mis en cause ont désigné M.N., le prétendu directeur général, comme celui ayant apporté les ballons de gaz, sur instruction de sa petite amie F.D.C., locataire des lieux. Les suspects ont reconnu avoir consommé le gaz à des fins récréatives, tout en niant formellement avoir commis des actes contre nature.

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a été informé des faits. Les huit mis en cause ont été placés en garde à vue par la Brigade de Recherches de Faidherbe.





































SENEWEB