Tchad: Mahamat Idriss Déby remanie son premier cercle à la présidence

Du changement dans l'entourage de Mahamat Idriss Déby à la présidence tchadienne. Le chef de l'État remanie son équipe : Moustapha Masri est nommé secrétaire général de la présidence en remplacement de Mahmamat Ahmat Al-Habo, récemment installé au ministère de l'Éducation nationale. Ancien numéro 2 des Transformateurs, Moustapha Masri avait fondé son propre parti en 2023 avant de rejoindre la présidence en janvier 2024. Changement aussi au cabinet civil du chef de l'État : à sa tête est nommé Aziz Mahamat Saleh, le secrétaire général du parti au pouvoir MPS. Il aura comme adjoint Mahamat Oumar Kessou, ancien directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, et leader des jeunes du MPS.

































































RFI