RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SÉCURITAIRE AU SÉNÉGAL ORIENTAL: LA GENDARMERIE INAUGURE DE NOUVEAUX POINTS D’APPUI AU PROFIT DU GARSI2

Le Groupe d'action Rapide de Surveillance et d'Intervention (Garsi 2) de Saraya vient d'être doté de trois (03) points d'appui.

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‎Les cérémonies d'inauguration ont eu lieu les jeudi 09 et vendredi 10 avril 2026.

Présidées par le Ministre des forces armées, le général d'armée aérien (2s) Birame DIOP, elles ont vu la participation du gouverneur de la région de kédougou, du général de division, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire,de l'ambassadeur de l'UE, du commandant de la gendarmerie mobile, des autorités administratives, judiciaires, locales, coutumières et militaires ainsi que les populations locales.

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‎Fruit du partenariat avec l'Union Européenne dans le cadre de son Programme d'Appui au Renforcement de la Sécurité (PARSEC), ces infrastructures concrétisent la montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans la partie orientale du Sénégal, engagée depuis plusieurs années.







































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