Ousmane Faye accuse l’ex fils du Président Wade: « Ce que Karim m’a dit un jour à propos de Roman Abramovic… »

Le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS) Ousmane Faye qui séjourne depuis le 1er Août en Italie après la France, avant de terminer par l’Espagne dans le cadre de sa tournée européenne, est revenu dans la rencontre qu’il a eue avec les Sénégalais et les responsables de sa Coalition ce vendredi 3 Août à Mestrè (Venesia), sur la situation politico-judiciaire marqué par les dossiers Khalifa Sall et Karim Wade.

Selon l’ex allié de Wade les Sénégalais ne doivent pas laisser certains politiciens ternir et diaboliser l’image de la justice Sénégalaise martèle t-il faisant allusion aux avocats de Karim Wade.

Pour lui, l’Etat et les juges eux mêmes doivent aussi prendre leurs responsabilités pour mettre à terme cette vaste campagne de dénigrement et surtout des menaces et injures, sur la justice et les juges.

D’autant que estime t-il, ces avocats du fils de l’ex Président de la République n’ont rien à dire dans la presse pour une décision de la justice de Paris concernant la saisine de son immeuble et celle de Monaco. Selon Faye l’objectif visé, c’est de tromper le peuple et divertir les sénégalais qui poursuit il « ignorent vraiment Karim Wade, un homme immensément riche ». « Karim Wade lui même m’avait dit qu’il a beaucoup de choses en Russie et il fait des affaires avec Abramowich le Président de Chelsea qui est son ami. Une indice qui selon en dit long sur la fortune immense de qui a côtoyé des puissants hommes d’affaires étrangers pour planquer de l’argent partout dans le monde que l’état du Sénégal peine à rapatrié.

Enfin, de conclure à la suite de ses accusations en réitérant sa demande faite à l’Etat de prendre toutes les dispositions pour extrader Karim Wade à Dakar et l’exécution de la contrainte par corps sur lui « pour qu’il nous restitue nos 148 milliards ».