Ousmane SONKO : Abdou MBOW dénonce une diversion politicienne

Depuis Dar Es Salam , le député Abdou MBOW, membre du groupe Takku Wallu Sénégal, a exprimé son indignation face aux interventions d’Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale.



En escale à Addis Abeba lors d’un voyage à Dar es Salam pour des activités internationales, MBOW a ressenti le besoin de répondre aux accusations et insinuations de SONKO, qu’il qualifie de « mensonges habituels ».



Le député a critiqué le comportement de Sonko et de ses collègues de Pastef, les qualifiant de « Playmobil » pour leur incapacité à aborder les véritables préoccupations des Sénégalais.



Selon lui, les députés de l’opposition se sont concentrés sur des polémiques stériles au lieu de s’attaquer aux problèmes cruciaux tels que le chômage des jeunes, la cherté de la vie et les licenciements abusifs.



« De tous les députés de Pastef, qui a osé demander au PM ce qu’il en était des licenciements abusifs par milliers de jeunes ? Qui a abordé les difficultés des ménages, la hausse programmée des prix de denrées à quelques jours du Ramadan ? » s’est interrogé MBOW, soulignant l’absence de responsabilité et de sérieux dans les débats parlementaires.



Il a également dénoncé le ton et le contenu des interventions de SONKO, affirmant que l’Assemblée nationale ne devrait pas être un lieu pour « déverser mensonges haineux et torrents d’injures ».



Pour MBOW, un Premier ministre doit faire preuve de hauteur, de mesure et d’élégance républicaine, des qualités qu’il estime absentes chez SONKO.







































Walf