Ousmane Sonko : "Je ferai face aux Sénégalais pour..."

Au lendemain de la sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi à sa manière. Le président du parti Pastef a annoncé, dimanche, une déclaration imminente au cours de laquelle il compte dresser le bilan de ses deux années à la tête de la Primature.



« Dans les jours à venir, moi-même je ferai face aux Sénégalais pour faire le bilan de mes deux années à la Primature », a-t-il déclaré au téléphone, à l’occasion d’une activité de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS). « Je ferai le bilan de tout ce que nous avons eu à accomplir dans tous les secteurs », a insisté M. Sonko.



S’adressant aux jeunes de son parti, il les a invités à maintenir le cap « afin que Pastef continue de rayonner », estimant qu’il dirige « la plus grande formation politique du pays ». « Nous avons un parti fort et très dynamique, et tous ceux qui tentent de lui tourner le dos finiront par revenir réclamer leur place », a-t-il affirmé.



Pour rappel, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, également membre fondateur de Pastef, a déclaré, samedi soir face à la presse au Palais, que « si Ousmane Sonko reste Premier ministre, c’est parce que, jusqu’ici, il bénéficie de (sa) confiance ».



































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