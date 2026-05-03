Mali : l’opposant Mountaga TALL enlevé à Bamako

L’avocat et homme politique malien Mountaga Tall, connu pour ses positions critiques à l’égard de la junte, a été emmené de force samedi soir à Bamako par des hommes encagoulés, selon des témoignages de ses proches.



D’après sa famille, deux individus non identifiés ont fait irruption avant de le conduire vers une destination inconnue. Présente sur les lieux, son épouse aurait été malmenée alors qu’elle tentait de documenter la scène. Les ravisseurs auraient également saisi son téléphone. Une plainte pour enlèvement a été déposée.



Figure politique ayant pris part au mouvement de contestation à l’origine de la chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Mountaga TALL avait initialement soutenu la transition militaire avant de s’en démarquer. Il s’était depuis positionné parmi les voix critiques du régime.



Cette disparition survient dans un climat de fortes tensions. Une enquête judiciaire est en cours après les attaques coordonnées du 25 avril contre des positions militaires, qui ont notamment coûté la vie au ministre de la Défense et à plusieurs autres personnes.



Les premières conclusions évoquées par le parquet font état de possibles complicités internes au sein de l’armée, ainsi que de l’implication présumée de personnalités politiques, dont l’opposant en exil Oumar Mariko.



Par ailleurs, Mountaga TALL intervenait comme avocat dans plusieurs dossiers sensibles, notamment la défense de militaires poursuivis pour tentative de déstabilisation, et avait engagé des actions en justice contre la dissolution des partis politiques décidée par les autorités de transition.



Sa disparition alimente les inquiétudes quant à la situation des libertés publiques au Mali, dans un contexte marqué par une crispation croissante entre les autorités militaires et leurs détracteurs.



































walf