Ousmane Sonko: "Le référendum, c'est du bluff"

Réagissant à cette annonce lors de la cérémonie de vente des cartes de son parti, le président de l'Assemblée nationale et leader de Pastef, Ousmane Sonko, a exprimé son scepticisme quant à la tenue effective de cette consultation populaire.



«Le référendum nous savons tous que c'est du bluff pour gagner du temps. Personne n'envisage réellement d'organiser un référendum », a déclaré M. Sonko.



Poursuivant son intervention, il a ajouté : « Ceux qui s'y opposent aujourd'hui, pensant s'opposer à Pastef et à Ousmane Sonko, sont les mêmes qui réclamaient un référendum. Qu'ils demandent maintenant à celui qui en a la responsabilité quand il compte l'organiser, puisque les Sénégalais le demandent. »



Le leader de Pastef s'est également montré confiant quant aux prochaines échéances électorales.



« Qu'il s'agisse du référendum, des élections locales, des législatives ou encore de la présidentielle de 2029, aucune élection ne se tiendra au Sénégal sans une victoire éclatante de Pastef et de ses alliés. La diaspora a un rôle important à jouer dans cette dynamique. Nous lui lançons donc un appel », a-t-il conclu.











































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